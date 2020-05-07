Над Ставрополем пролетит воздушный шар «Знамя Победы»
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что над Ставрополем пролетит воздушный шар «Знамя Победы». Напомним, что увидеть это зрелище жители краевого центра смогут сегодня вечером, 7 мая.
Зрелище увидели жители краевого центраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы начнёт свой полёт в 18.00 с Крепостной горы и пролетит над всем городом.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стартовала всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 Мая», посвященная 75-й годовщине великой Победы.
К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоров. В числе первых преобразились Ставрополь и Невинномысск - большие полотнища появились на фасадах театров, музеев, кинотеатров, жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU