7 Май 2020 2020-05-07T18:39:38+03:00

Воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы начнёт свой полёт в 18.00 с Крепостной горы и пролетит над всем городом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы начнёт свой полёт в 18.00 с Крепостной горы и пролетит над всем городом

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что над Ставрополем пролетит воздушный шар «Знамя Победы». Напомним, что увидеть это зрелище жители краевого центра смогут сегодня вечером, 7 мая.

Зрелище увидели жители краевого центраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы начнёт свой полёт в 18.00 с Крепостной горы и пролетит над всем городом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стартовала всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 Мая», посвященная 75-й годовщине великой Победы.

К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоров. В числе первых преобразились Ставрополь и Невинномысск - большие полотнища появились на фасадах театров, музеев, кинотеатров, жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU