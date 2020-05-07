2020-05-07T18:39:38+03:00
Общество

Над Ставрополем пролетит воздушный шар «Знамя Победы»

Воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы начнёт свой полёт в 18.00 с Крепостной горы и пролетит над всем городом
Ася АСРЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы начнёт свой полёт в 18.00 с Крепостной горы и пролетит над всем городомВоздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы начнёт свой полёт в 18.00 с Крепостной горы и пролетит над всем городомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что над Ставрополем пролетит воздушный шар «Знамя Победы». Напомним, что увидеть это зрелище жители краевого центра смогут сегодня вечером, 7 мая.

Зрелище увидели жители краевого центра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зрелище увидели жители краевого центраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы начнёт свой полёт в 18.00 с Крепостной горы и пролетит над всем городом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стартовала всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 Мая», посвященная 75-й годовщине великой Победы.

К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоров. В числе первых преобразились Ставрополь и Невинномысск - большие полотнища появились на фасадах театров, музеев, кинотеатров, жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Невинномысске "ЕвроХим" открыл Аллею славы
В Дагестане из-за паводков может рухнуть больница
Медучреждения Ставрополья работают в штатном режиме
В Ингушетии мать избила своего ребенка отрезком пластиковой трубы
В Ставрополе артисты проведут концерт ко Дню Победы на балконе
В Махачкале гостиницы и базы отдыха займут заболевшие коронавирусом
Над Ставрополем пролетит воздушный шар «Знамя Победы»
На Ставрополье диспансеры продолжают приём пациентов
На Ставрополье откроют новое молодежное пространство
В Ставрополе рассказали, как будут снимать ограничения для краевой экономики
На Ставрополье Госавтоинспекция напоминает об отмене автопробегов 9 Мая
На Ставрополье 80 тысяч российских триколоров украсят города и села
На Ставрополье спасли брошенных совят
В Ставрополе рассказали о ремонте общего имущества во время режима повышенной готовности
На Ставрополье планируют вдвое увеличить число газозаправок
В Минводах из госпиталя выписали первых выздоровевших от коронавируса
В Ставрополе 9 Мая во дворах пройдут праздничные концерты
В Ставрополе не станут отключать горячую воду в мае
На Ставрополье 15-летний водитель на тонированной легковушке попал в ДТП
Губернатор Ставрополья сообщил подробности об умерших от коронавируса
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
В Пятигорске откроют крупные продуктовые рынки
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 224 человека
Техникумы и колледжи Ставрополья закончат учебный год 30 июня
На Ставрополье 16-летний подросток перевернулся на мотоцикле
На Ставрополье начинающий фермер украл у государства деньги
На Ставрополье ожидают сильный дождь с градом и шквалом
На Ставрополье создадут план выхода из режима самоизоляции