В Ставрополе артисты проведут концерт ко Дню Победы на балконе
В Ставрополе не прервут традицию праздничных концертов в День Победы. Формат несколько изменится - артисты выступят на балконе Дома офицеров. Концерт будут транслировать на YouTube-канале и местном телевидении.
- Творческий коллектив Дома офицеров постарается своим песенным искусством передать атмосферу праздника Великой Победы посредством современных телекоммуникационных возможностей, - говорится в сообщении.
Концерт проведут с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Так, между музыкантами сохранят дистанцию, а помещения клуба дезинфицируют. Начало в 11 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU