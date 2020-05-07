В Ставрополе артисты проведут концерт ко Дню Победы на балконе

7 Май 2020 2020-05-07T18:46:23+03:00

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В Ставрополе не прервут традицию праздничных концертов в День Победы. Формат несколько изменится - артисты выступят на балконе Дома офицеров. Концерт будут транслировать на YouTube-канале и местном телевидении.

- Творческий коллектив Дома офицеров постарается своим песенным искусством передать атмосферу праздника Великой Победы посредством современных телекоммуникационных возможностей, - говорится в сообщении.

Концерт проведут с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Так, между музыкантами сохранят дистанцию, а помещения клуба дезинфицируют. Начало в 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU