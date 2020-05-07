В Ингушетии мать избила своего ребенка отрезком пластиковой трубы
В ингушском селе Новый Редант разгоряченная мать избила своего 8-летнего ребенка куском пластиковой трубы. Дитя доставили в больницу, где с него сняли побои. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
Полиция проводит проверку.
- Под вопросом условия должного содержания и воспитания ребенка и права самого пострадавшего. МВД Ингушетии всегда будет стоять на защите детей и прав ребенка, напоминая при этом родителям, что за подобные действия в отношении детей предусмотрена уголовная ответственность, а также лишение родительских прав, - говорится в сообщении ведомства.
Причина, по которой женщина стала бить ребенка, устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU