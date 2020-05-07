В Ингушетии мать избила своего ребенка отрезком пластиковой трубы

7 Май 2020 2020-05-07T19:02:17+03:00

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В ингушском селе Новый Редант разгоряченная мать избила своего 8-летнего ребенка куском пластиковой трубы. Дитя доставили в больницу, где с него сняли побои. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Полиция проводит проверку.

- Под вопросом условия должного содержания и воспитания ребенка и права самого пострадавшего. МВД Ингушетии всегда будет стоять на защите детей и прав ребенка, напоминая при этом родителям, что за подобные действия в отношении детей предусмотрена уголовная ответственность, а также лишение родительских прав, - говорится в сообщении ведомства.

Причина, по которой женщина стала бить ребенка, устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU