2020-05-07T19:18:59+03:00
Общество

Медучреждения Ставрополья работают в штатном режиме

В министерстве здравоохранения ответили на часто задаваемый вопрос
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье все медицинские учреждения работают в штатном режиме. В приеме новых пациентов появилось только одно вынужденное нововведение, передает пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.

По словам заместителя министра Ольги Дроздецкой, все возможные диспансеры - кардиологический, наркологический, эндокринологический, онкологический, туберкулезный - продолжают лечить больных в привычном ритме. Медики оказывают как плановую, так и экстренную помощь.

- Единственное отличие - в усиленных профилактических мерах. В частности, при госпитализации пациентов требуется справка об эпидокружении - ее получают в учреждениях здравоохранения по месту проживания, - сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

В привычном режиме пациентов принимают медики амбулаторно-поликлинических медучреждений. Не работают только дневные стационары и не проводятся диспансеризация и профилактические осмотры.

- Медики предупреждают: при первых признаках недомогания сообщайте об этом врачам, соблюдайте гигиенические правила, но главное - режим самоизоляции. Ответственность лежит на каждом из нас и от каждого из нас зависит, когда мы вернемся к привычной жизни, - напоминают в Правительстве Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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