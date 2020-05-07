2020-05-07T20:01:01+03:00
Общество

В Невинномысске "ЕвроХим" открыл Аллею славы

И установил звезду Победы
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Аллея славы "ЕвроХима" в Невинномысске.Аллея славы "ЕвроХима" в Невинномысске.
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«Невинномысский Азот» свято хранит память о подвиге тех, кто на фронте и в тылу приближал Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Традиции патриотического воспитания на крупнейшем предприятии Ставрополья давние и крепкие. Причем заложены они были самими воинами Победы. В строительстве азотно-тукового завода, которое было начато в 1954 году, участвовало много вчерашних фронтовиков и тружеников тыла.

Сотрудники предприятия уже много лет оберегают памятники, воздвигнутые в честь воинов, сражавшихся за Отчизну: мемориал в невинномысском поселке Головное, воздвигнутый в честь советских солдат и офицеров, павших в боях за город в 1942 - 1943 годах; комплекс, расположенный в Архызе, на Софийской поляне - более сорока лет назад он появился благодаря молодежи «Азота».

Пандемия - не повод забывать подвиг героев. И сегодня, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, на предзаводской территории невинномысского предприятия компании «ЕвроХим» открыли Аллею славы и установили звезду Победы. Инициатором выступила «азотовская» первичная организация Росхимпрофсоюза, она же совместно с Советом ветеранов завода организовала сбор портретов участников Великой Отечественной войны, в мирное время трудившихся в цехах первенца большой химии Ставрополья.

А волонтеры «ЕвроХима» и Росхимпрофсоюза в предпраздничные дни в рамках совместной с ОНФ акции #МыВместе посетили бывших работников «НевАзота» - фронтовиков и тружеников тыла - чтобы вручить им подарки, поздравить с праздником и от всего сердца сказать: «Спасибо за мирное небо и свободу нашей Родины!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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