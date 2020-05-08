На Ставрополье количество зараженных коронавирусом достигло 943 человека
Печальную статистику озвучил 8 апреля губернатор Ставрополья. За сутки коронавирусом заболели еще 56 пациентов. Среди зараженных – 75 несовершеннолетних жителей Ставрополья.
Всего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человек. Напомним, что выздоровели 12 пациентов.
Владимир Владимиров на фоне напряженной эпидемиологической обстановки напомнил, что все массовые мероприятия в регионе пока отменены.
Продолжает действовать режим повышенной готовности.
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Количество зараженных достигло 943 пациента (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU