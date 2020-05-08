2020-05-08T08:28:05+03:00
Общество

На Ставрополье количество зараженных коронавирусом достигло 943 человека

В регионе отменены все массовые мероприятия
Ася АСРЯН
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Печальную статистику озвучил 8 апреля губернатор Ставрополья. За сутки коронавирусом заболели еще 56 пациентов. Среди зараженных – 75 несовершеннолетних жителей Ставрополья.

Всего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человек. Напомним, что выздоровели 12 пациентов.

Владимир Владимиров на фоне напряженной эпидемиологической обстановки напомнил, что все массовые мероприятия в регионе пока отменены.

Продолжает действовать режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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