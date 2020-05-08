На Ставрополье в ДТП пострадали четыре человека
Все пострадавшие – жители Нефтекумского городского округа
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Авария произошла 7 мая, около 20:00, в селе Каясула Нефтекумского округа. Там водитель автомобиля «Лада Приора» не уступил дорогу и столкнулся с машиной «ВАЗ-21099».
С серьезными травмами в больницу доставили обоих водителей и двух пассажиров «ВАЗ-21099». Все пострадавшие – жители Нефтекумского городского округа.
Выяснилось, что стаж вождения у водителя «Приоры» всего 8 месяцев. У обоих участников ДТП произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU