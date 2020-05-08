Неизвестный перевел 5 млн рублей на счет смертельно больной девочки

8 Май 2020 2020-05-08T09:11:32+03:00

У родителей Арнеллы Персаевой меньше месяца на спасение дочери [видео]

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Неизвестный благотворитель перевел на счет смертельно больной Арнеллы Персаевой 5 млн рублей. Мама маленькой девочки из Владикавказа рассказала о "тайном волшебнике". Теперь у семьи 81 млн из необходимых 160 — столько стоит самый дорогой в мире укол от редкого заболевания СМА.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что футболист Александр Кокорин отправил 1 млн рублей и запустил у себя на странице в соцсети акцию в поддержку Арнеллы. У родителей девочки меньше месяца, чтобы найти космическую сумму. Потом ей исполнится 2 года. А детям старше 2 лет генную терапию уже не оказывают. Читайте в нашем материале, как деньги на лечение собирают всей республикой Северная Осетия.

СПРАВКА

Спинально-мышечная атрофия — это генетическая болезнь, которая постепенно разрушает мышцы, не оставляя никаких шансов на выживание. У деток сначала отказывают мышцы ног, потом ребенок перестает держать голову, сидеть, дышать.

Здесь девчушка еще совсем крошка.

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Семья Арнеллы Персаевой из Владикавказа собрала 70 млн рублей, но это даже не половина стоимости спасительного укола [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU