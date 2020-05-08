Над Ставрополем взлетел воздушный шар со Знаменем Победы
На фоне напряженной эпидемиологической обстановки, все массовые мероприятия в регионе пока отменены
Напомним, что акция была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе с Крепостной горы вчера вечером начал свой полет воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы. Наблюдать за ним они смогли только со своих балконов или окон.
Напомним, что акция была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня, 8 мая Владимир Владимиров озвучивая цифры заболевших коронавирусом, напомнил, что на фоне напряженной эпидемиологической обстановки, все массовые мероприятия в регионе пока отменены.
В крае продолжает действовать режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU