Над Ставрополем взлетел воздушный шар со Знаменем Победы

8 Май 2020 2020-05-08T09:15:08+03:00

Напомним, что акция была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На фоне напряженной эпидемиологической обстановки, все массовые мероприятия в регионе пока отменены

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В Ставрополе с Крепостной горы вчера вечером начал свой полет воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы. Наблюдать за ним они смогли только со своих балконов или окон.

Напомним, что акция была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 8 мая Владимир Владимиров озвучивая цифры заболевших коронавирусом, напомнил, что на фоне напряженной эпидемиологической обстановки, все массовые мероприятия в регионе пока отменены.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU