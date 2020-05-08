В Ставрополе экс-завкафедрой университета ответит за взятку
Против экс-заведующего кафедрой уголовного права и процесса юридического института ФГАОУ ВО СКФУ возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления СКР России по краю.
Так, в январе преподаватель за 10 тысяч рублей без проведения контроля успеваемости ликвидировал академическую задолженность студенту 2 курса юридического института.
Педагог поставил в зачетную книжку и экзаменационные листы оценки «хорошо» по предметам «Актуальные проблемы криминологии», «Международное уголовное право», «Научно-исследовательская работа» (научный семинар).
Когда отец студента передавал деньги, сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задокументировали этот факт. Как сообщили в ведомстве, за передачу взятки придется ответить и этому мужчине.
ИСТОЧНИК KP.RU