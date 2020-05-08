2020-05-08T10:01:38+03:00
Происшествия

Число больных в Северной Осетии перевалило за 1,5 тысячи

За сутки статус COVID-19 подтвердился еще у 69 человек
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Северной Осетии число больных коронавирусом достигло 1505 человек. За сутки, как заявили в республиканском Роспотребнадзоре, диагноз подтвердился еще у 69 местных жителей.

Из них 1166 - находятся на амбулаторном лечении и переносят болезнь в легкой форме. Еще 63 - проходят лечение в медучреждениях. Выздоровели за все время 266 человек, скончались - 10.

Напомним, накануне во Владикавказе от пневмонии умерла первый врач в республике, работавшая с инфицированными пациентами в "красной зоне". Доктору было 49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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