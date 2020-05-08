В Ставрополе сообщили, когда назовут имя временно и.о. главы города

8 Май 2020 2020-05-08T10:22:21+03:00

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В Ставрополе 11 мая в 11:00 в городской Думе состоится внеочередное заседание. Местные депутаты рассмотрят 3 вопроса.

Первый - о досрочном прекращении полномочий главы города Ставрополя Джатдоева Андрея Хасановича. Второй - о временном исполнении полномочий главы города Ставрополя. И последний - о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования города Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 30 апреля скоропостижно скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев. Градоначальнику было всего 57 лет.

После этого жители Ставрополя в соцсетях стали предлагать увековечитьего вклад в развитие краевой столицы в названии одного из городских объектов. Губернатор Ставрополья поддержал эту инициативу.

Напомним, журналистка и радиоведущая Тина Канделаки также отреагировала в социальных сетях на внезапную кончину мэра Ставрополя Андрея Джатдоева.

Женщина отметила сильные стороны покойного и рассказала, как тот проводил свой рабочий день. Историей и оценкой деятельности градоначальника Канделаки поделилась с подписчиками.

По словам генпродюсер "Матч ТВ", Джатдоев вставал в четыре утра, чтобы объехать город, а в семь собирал подчиненных для совещания. На них никого не щадили.

ИСТОЧНИК KP.RU