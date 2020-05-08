В Пятигорске девочка попала под колеса из-за мяча

8 Май 2020 2020-05-08T10:36:11+03:00

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В Пятигорске произошла авария с несовершеннолетним ребенком. 8-летняя девочка выбежала на дорогу, чтобы забрать мяч, и ее сбил водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Как уточнили родители, она играла в мяч во дворе. Внезапно он перелетел через забор, и, чтобы забрать его, ребенок побежал за ним. Вышло так, что она выскочила из-за припаркованной машины. Водитель, который в этот момент ехал, не мог ее заметить.

- За рулем автомобиля находился 21-летний местный житель, который получил водительское удостоверение 2 года назад, за это время неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, чаще всего – за тонировку, - говорится в сообщении.

Однако в момент аварии водитель был трезв, а его транспорт - технически исправлен.

Ребенка отвезли в больницу с травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU