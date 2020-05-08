2020-05-08T10:40:55+03:00
Общество

На Ставрополье подготовили 2329 инфекционных коек для зараженных коронавирусом

На сегодняшний день более 88% из них свободны
Ася АСРЯН
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Всего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человекВсего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье в больницах к приему и оперативному оказанию помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике подготовлены 2329 инфекционных коек.

На сегодняшний день более 88% из них свободны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки коронавирусом заболели еще 56 пациентов. Среди зараженных – 75 несовершеннолетних жителей Ставрополья.

Всего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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