На Ставрополье подготовили 2329 инфекционных коек для зараженных коронавирусом
На сегодняшний день более 88% из них свободны
Всего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье в больницах к приему и оперативному оказанию помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике подготовлены 2329 инфекционных коек.
На сегодняшний день более 88% из них свободны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки коронавирусом заболели еще 56 пациентов. Среди зараженных – 75 несовершеннолетних жителей Ставрополья.
Всего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU