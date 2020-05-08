На Ставрополье подготовили 2329 инфекционных коек для зараженных коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T10:40:55+03:00

Всего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день более 88% из них свободны

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье в больницах к приему и оперативному оказанию помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике подготовлены 2329 инфекционных коек.

На сегодняшний день более 88% из них свободны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки коронавирусом заболели еще 56 пациентов. Среди зараженных – 75 несовершеннолетних жителей Ставрополья.

Всего количество заболевших достигло 943 пациента. В тяжелом состоянии находятся 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU