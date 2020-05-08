На Ставрополье проверят информацию об отказе в выплате надбавки медику за работу с больными коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T12:56:56+03:00

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что доплаты по решению президента России положены с 1 апреля всем медикам, которые работают с пациентами с наличием COVID-19

Изменить размер текста: A A

Прокурор Ставрополья Александр Лоренц инициировал проверку по факту размещения в сети сообщения об отказе в выплатах медсотруднику, работающему с больными коронавирусом.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

В надзорном ведомстве сообщили, что в случае выявления нарушений, будут принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

До этого на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными пациентами в местном паблике в соцсети пожаловалась женщина, которая представилась медработником.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что доплаты по решению президента России положены с 1 апреля всем медикам, которые работают с пациентами с наличием COVID-19.

Врачи получат 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестёры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU