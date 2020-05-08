На Ставрополье проверят информацию об отказе в выплате надбавки медику за работу с больными коронавирусом
Прокурор Ставрополья Александр Лоренц инициировал проверку по факту размещения в сети сообщения об отказе в выплатах медсотруднику, работающему с больными коронавирусом.
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В надзорном ведомстве сообщили, что в случае выявления нарушений, будут принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.
До этого на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными пациентами в местном паблике в соцсети пожаловалась женщина, которая представилась медработником.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что доплаты по решению президента России положены с 1 апреля всем медикам, которые работают с пациентами с наличием COVID-19.
Врачи получат 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестёры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU