2020-05-08T12:56:56+03:00
Общество

На Ставрополье проверят информацию об отказе в выплате надбавки медику за работу с больными коронавирусом

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что доплаты по решению президента России положены с 1 апреля всем медикам, которые работают с пациентами с наличием COVID-19
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокурор Ставрополья Александр Лоренц инициировал проверку по факту размещения в сети сообщения об отказе в выплатах медсотруднику, работающему с больными коронавирусом.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

В надзорном ведомстве сообщили, что в случае выявления нарушений, будут принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

До этого на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными пациентами в местном паблике в соцсети пожаловалась женщина, которая представилась медработником.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что доплаты по решению президента России положены с 1 апреля всем медикам, которые работают с пациентами с наличием COVID-19.

Врачи получат 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестёры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24