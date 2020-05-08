В Ставрополе рассказали, как семьям подавать заявления на детские выплаты
В Ставропольском крае определили дату подачи заявлений на выплаты пособий за детей от 3-х до 7-ми лет. Заявления начнут принимать с 15 мая 2020 года.
В министерстве труда и соцзащиты Ставрополья сейчас идёт подготовка к приёму документов.
Кстати, родителям понадобится всего лишь одно заявление. Отправить его в ведомство можно через портал Госулуг, через МФЦ или по почте.
Право на выплаты имеют семьи, чей доход на одного человека меньше 9 550 рублей. Напомним, что сумма субсидий составит почти 5 тысяч рублей на каждого малыша.
Подать заявление можно до конца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU