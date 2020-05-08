На Ставрополье потратили 10 миллионов на покупку средств защиты медикам

8 Май 2020 2020-05-08T11:41:24+03:00

В сделку входят 1,5 тысячи костюмов и четыре тысячи респираторов

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В Ставропольском крае потратили еще 10 миллионов рублей на приобретение средств защиты для медицинского персонала. Контракт с поставщиком заключила благотворительная организация "Фонд социальной поддержки населения Ставрополья". Помощь окажут в рамках акции "Доброе сердце". Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

- В результате контракта в ближайшее время мы получим около 1,5 тысяч одноразовых защитных костюмов, около тысячи комплектов защитной одежды для врачей-инфекционистов, около 4 тысяч респираторов, которые будут переданы работникам медучреждений Ставропольского края, - говорит директор Фонда Сергей Трошин.

Министерство здравоохранения уже предоставил список медицинских учреждений, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Изделия вскоре передадут медработникам.

ИСТОЧНИК KP.RU