На Ставрополье потратили 10 миллионов на покупку средств защиты медикам
В Ставропольском крае потратили еще 10 миллионов рублей на приобретение средств защиты для медицинского персонала. Контракт с поставщиком заключила благотворительная организация "Фонд социальной поддержки населения Ставрополья". Помощь окажут в рамках акции "Доброе сердце". Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.
- В результате контракта в ближайшее время мы получим около 1,5 тысяч одноразовых защитных костюмов, около тысячи комплектов защитной одежды для врачей-инфекционистов, около 4 тысяч респираторов, которые будут переданы работникам медучреждений Ставропольского края, - говорит директор Фонда Сергей Трошин.
Министерство здравоохранения уже предоставил список медицинских учреждений, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Изделия вскоре передадут медработникам.
ИСТОЧНИК KP.RU