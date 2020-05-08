2020-05-08T12:20:20+03:00
Общество

В Ставрополе 9 Мая горожане смогут вместе спеть о Победе

Песни можно услышать и спеть прямо с балкона или из окна своей квартиры
Ася АСРЯН
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Песни можно услышать и спеть прямо с балкона или из окна своей квартирыПесни можно услышать и спеть прямо с балкона или из окна своей квартирыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 9 мая в 19:00 на всех телеканалах страны память павших в ВОВ почтят всероссийской минутой молчания и исполнением главной песни «День Победы».

А с 18:00 до 19:00 на четырех площадках в рамках акции «На волне Победы» в разных микрорайонах Ставрополя зазвучат песни военных лет. Более того, жители краевого центра смогут не только подпевать любимым исполнителям.

Горожанам также расскажут историю каждой композиции. Для этого даже не придется покидать квартиры.

Песни можно услышать и спеть прямо с балкона или из окна своей квартиры. Итак, называем адреса концертных площадок: пр. Карла Маркса 1, ул. Тухачевского 20/7, ул. Тухачевского 23/4, ул. М. Морозова 66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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