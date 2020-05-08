На Ставрополье разработают план поэтапного снятия режима ограничений

8 Май 2020 2020-05-08T12:55:40+03:00

В обычный режим работы нужно вернуть промышленные организации, строительные предприятия, компании агропромышленного комплекса

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье в первую очередь снимут ограничения для промышленных предприятий.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Участники очередного заседания под руководством губернатора затронули тему поэтапного вывода главных сфер экономики из режима ограничений.

В пресс-службе губернатора уточнили, что прежде всего в обычный режим работы нужно вернуть промышленные организации, строительные предприятия, компании агропромышленного комплекса региона.

Окончательное решение о снятии ограничений для краевой экономики примут только при соблюдении двух ключевых факторов – готовности медицинских учреждений к дальнейшему приему больных с COVID-19 и динамики распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU