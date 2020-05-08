На Ставрополье разработают план поэтапного снятия режима ограничений
На Ставрополье в первую очередь снимут ограничения для промышленных предприятий.
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Участники очередного заседания под руководством губернатора затронули тему поэтапного вывода главных сфер экономики из режима ограничений.
В пресс-службе губернатора уточнили, что прежде всего в обычный режим работы нужно вернуть промышленные организации, строительные предприятия, компании агропромышленного комплекса региона.
Окончательное решение о снятии ограничений для краевой экономики примут только при соблюдении двух ключевых факторов – готовности медицинских учреждений к дальнейшему приему больных с COVID-19 и динамики распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU