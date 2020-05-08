На Ставрополье около 2,5 тыс специалистов обучились ранней диагностике коронавируса
В нашем регионе около 2,5 тысяч медицинских работников прошли обучение по программам ранней диагностики и профилактики коронавируса.
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Сообщается, что большая часть этих специалистов - это врачи медицинских организаций края. А также обучение прошли преподаватели, студенты Ставропольского государственного медицинского университета, ординаторы и аспиранты. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.
Тем временем, сообщается, что на Ставрополье разработают план поэтапного снятия режима ограничений
В обычный режим работы нужно вернуть промышленные организации, строительные предприятия, компании агропромышленного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU