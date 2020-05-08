В Ессентуках приступили к дорожным работам
Начало ямочного ремонта пришлось на первомайские праздники, рабочие использовали каждый погожий день и до дождей успели заровнять более десятка квадратных метров городских улиц. Подрядной организации предстоит большой объем работы.
В рамках этих мероприятий будет отремонтировано порядка 9 тысяч квадратных метров - около 4 тысяч методом грейдирования, еще на 6 тысячах будет осуществлен ремонт гравийных дорог. Все эти работы ведутся за счет средств местного бюджета в объеме около 9 миллионов рублей.
В 2020 году капитальный ремонт пройдет на 4 автомобильных дорогах: по Новопятигорской, Чапаева, Островского и по улице Крупской.
Сейчас Ессентуки готовятся к реализации программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края», будет освоено более 40 миллионов рублей (субсидия миндора края), а пока идут конкурсные процедуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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