В Минздраве Ставрополья опровергли слухи об отказе в «коронавирусных» выплатах врачам
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что некоторые медработники стали жаловаться в соцсетях на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.
Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе
В Минздраве Ставрополья сообщили, что подобных обращений в ведомство не поступало.
Там уточнили, что по каждому обращению от врачей, которые работают с коронавирусными больными, проводят проверки. В министерстве создана специальная комиссия, которая занимается этим вопросом.
Напомним, что прокурор Ставрополья Александр Лоренц инициировал проверку по факту размещения в сети сообщения об отказе в выплатах медсотруднику, работающему с больными коронавирусом.
В надзорном ведомстве сообщили, что в случае выявления нарушений, будут принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.
До этого на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными пациентами в местном паблике в соцсети пожаловалась женщина, которая представилась медработником.
ИСТОЧНИК KP.RU