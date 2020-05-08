В Минздраве Ставрополья опровергли слухи об отказе в «коронавирусных» выплатах врачам

8 Май 2020 2020-05-08T12:54:14+03:00

По каждому обращению от врачей, которые работают с коронавирусными больными, проводят проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По каждому обращению от медработника, работающего с коронавирусными больными, проводят проверки

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что некоторые медработники стали жаловаться в соцсетях на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.

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В Минздраве Ставрополья сообщили, что подобных обращений в ведомство не поступало.

Там уточнили, что по каждому обращению от врачей, которые работают с коронавирусными больными, проводят проверки. В министерстве создана специальная комиссия, которая занимается этим вопросом.

Напомним, что прокурор Ставрополья Александр Лоренц инициировал проверку по факту размещения в сети сообщения об отказе в выплатах медсотруднику, работающему с больными коронавирусом.

В надзорном ведомстве сообщили, что в случае выявления нарушений, будут принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

До этого на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными пациентами в местном паблике в соцсети пожаловалась женщина, которая представилась медработником.

ИСТОЧНИК KP.RU