Выборы мэра Черкесска назначили на июнь

8 Май 2020 2020-05-08T13:03:23+03:00

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В Черкесске объявили конкурс на должность мэра. Уже сформирована конкурсная комиссия из числа депутатов городской Думы. Выборы пройдут 2 июня, передает заместитель председателя законодательного органа города и председатель думской комиссии по выборам мэра Иналь Гашоков.

Согласно уставу города, в состав конкурсной комиссии вошли два представителя Думы Черкесска и еще два человека, которых назначит глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Они рассмотрят кандидатов, чтобы составить список претендентов для выборов в думе. Новый мэр, по уставу, будет работать на контрактной основе.

Среди критериев отбора:

- российское гражданство;

- высшее образовании;

- стаж государственной или муниципальной службы и так далее.

Прошлый мэр Руслан Тамбиев сложил полномочия из-за того, что перешел на работу в аппарат Правительства КЧР в должности первого вице-премьера. Мужчина возглавлял Черкесск с декабря 2011 года. Сейчас обязанности градоначальника временно исполняет первый заместитель Алексей Баскаев.

ИСТОЧНИК KP.RU