Ставропольские следователи написали "Письмо из будущего"

8 Май 2020 2020-05-08T13:49:19+03:00

В этом году автором воспоминаний стала Екатерина Данилова

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Следственный комитет России по Ставропольскому краю присоединился к акции памяти "Письмо из будущего". Конкурс проходит ежегодно, на этот раз письмо к прадеду-фронтовику написала старший помощник руководителя (по взаимодействию со средствами массовой информации) краевого управления Следственного комитета Екатерина Данилова.

В кадре сотрудник Следственного комитета по Ставрополью показала портрет своего прадеда Дмитрия Данилова и его наградной лист. Видео разместили на YouTube-канале главного управления СКР.

Письмо из будущего. Ставропольский край.В преддверии Дня Победы Следственный комитет Российской Федерации продолжает акцию памяти Письмо из будущего ____ Сотрудники ведомства со всей страны вспоминают своих родственников - участников Великой Отечественной войны, отдавших жизнь в боях за свободу Отечества, а также вернувшихся с фронта домой и ударно трудившихся на благо Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU