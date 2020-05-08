На Ставрополье майские дожди помогли озимому полю

8 Май 2020 2020-05-08T13:52:24+03:00

Регион ушел от проблем при заготовке кормов

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В 13 районах Ставрополья прошли хорошие осадки. Как сообщили в пресс-службе управления по информполитике аппарата правительства Ставрополья, в среднем от 20 до 50 миллиметров.

Также в семи районах, как правило в центральной части, осадки имели локальный характер. И еще в шести районах северо-восточной части - незначительные, от 2 до 10 миллиметров.

В целом дожди помогли переломить ситуацию на озимом клине. Сообщается, что регион ушел от текущих потерь урожайности.

Ситуация стабилизировалась. Очень кстати дожди прошли для яровых культур - это 300 тысяч га подсолнечника, 200 тысяч га кукурузы, горох, сахарная свекла.

- Мы ушли от проблем при заготовке кормов. Хороший прогноз по дождям на Ставрополье и на 9, 10, 11 мая, - прокомментировал министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

ИСТОЧНИК KP.RU