2020-05-08T13:52:24+03:00
Общество

На Ставрополье майские дожди помогли озимому полю

Регион ушел от проблем при заготовке кормов
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 13 районах Ставрополья прошли хорошие осадки. Как сообщили в пресс-службе управления по информполитике аппарата правительства Ставрополья, в среднем от 20 до 50 миллиметров.

Также в семи районах, как правило в центральной части, осадки имели локальный характер. И еще в шести районах северо-восточной части - незначительные, от 2 до 10 миллиметров.

В целом дожди помогли переломить ситуацию на озимом клине. Сообщается, что регион ушел от текущих потерь урожайности.

Ситуация стабилизировалась. Очень кстати дожди прошли для яровых культур - это 300 тысяч га подсолнечника, 200 тысяч га кукурузы, горох, сахарная свекла.

- Мы ушли от проблем при заготовке кормов. Хороший прогноз по дождям на Ставрополье и на 9, 10, 11 мая, - прокомментировал министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Похитил людей в нулевые: в Северной Осетии через 20 лет арестовали бандита
В Пятигорске 10 мая откроют продуктовые рынки
В Ставрополе мужчина ответит за незаконную покупку медалей и орденов времен ВОВ
На Ставрополье саранча захватила более 10 тысяч гектаров полей
На Ставрополье не осталось ни одного района без коронавируса
ВТБ поддержал бизнес Северной Осетии
В Ставрополе управляющая компания устранила течь кровли в многоквартирном доме по улице 50 лет ВЛКСМ
В Ставрополе опровергли информацию о переводе школ на постоянный онлайн
На Ставрополье поймали торговку наркотиками
На Ставрополье майские дожди помогли озимому полю
Ставропольские следователи написали "Письмо из будущего"
Выборы мэра Черкесска назначили на июнь
В Минздраве Ставрополья опровергли слухи об отказе в «коронавирусных» выплатах врачам
В Ессентуках приступили к дорожным работам
В ставропольском дворе провели парад для ветерана
На Ставрополье около 2,5 тыс специалистов обучились ранней диагностике коронавируса
На Ставрополье разработают план поэтапного снятия режима ограничений
В Ставрополе 9 Мая горожане смогут вместе спеть о Победе
На Ставрополье потратили 10 миллионов на покупку средств защиты медикам
В Ставрополе рассказали, как семьям подавать заявления на детские выплаты
На Ставрополье проверят информацию об отказе в выплате надбавки медику за работу с больными коронавирусом