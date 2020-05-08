На Ставрополье поймали торговку наркотиками
В Железноводске сотрудники ГИБДД остановили для проверки легковушку. За рулем была 38-летняя жительница Предгорного района.
Во время осмотра автомобиля полицейские нашли полимерные пакеты с белым порошком и бумажный свёрток с серо-зеленым веществом. Результаты экспертизы показали, что изъятое из легковушки – синтетический наркотик и марихуана.
Ставропольчанка призналась, что купила наркотик через интернет.
После чего женщина расфасовала запрещенные вещества по пакетам и собиралась продать их с помощью закладок. Однако, планы рухнули. Женщину задержали сотрудники полиции.
Против ставропольчанки возбудили уголовное дело. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU