2020-05-08T14:47:57+03:00
Общество

На Ставрополье поймали торговку наркотиками

Во время осмотра автомобиля полицейские нашли полимерные пакеты с белым порошком и бумажный свёрток с серо-зеленым веществом
Ася АСРЯН
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В Железноводске сотрудники ГИБДД остановили для проверки легковушку. За рулем была 38-летняя жительница Предгорного района.

Во время осмотра автомобиля полицейские нашли полимерные пакеты с белым порошком и бумажный свёрток с серо-зеленым веществом. Результаты экспертизы показали, что изъятое из легковушки – синтетический наркотик и марихуана.

Ставропольчанка призналась, что купила наркотик через интернет.

После чего женщина расфасовала запрещенные вещества по пакетам и собиралась продать их с помощью закладок. Однако, планы рухнули. Женщину задержали сотрудники полиции.

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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