2020-05-08T16:21:20+03:00
Общество

В Ставрополе опровергли информацию о переводе школ на постоянный онлайн

Родители призывают протестовать против введения дистанционного обучения школьников
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Инстаграм губернатора Ставрополья
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Ставропольцы продолжают распространять фейковые новости и «разоблачения» на фоне коронавируса. Об одном из таких сообщений, сеющих тревогу, рассказал губернатор Ставрополья.

- Это призыв звонить и протестовать против введения любой формы дистанционного обучения школьников, которой якобы хотят законно заменить очное посещение детьми школ.

Владимир Владимиров подтвердил, что подобная откровенная ложь и спекуляции на конкретных фактах могут смутить мнительных людей, особенно, если у них есть дети-ученики.

Глава региона напомнил, что учителям школ, как и преподавателям вузов, пришлось в апреле и мае вести занятия в дистанционном формате вынужденно. Чтобы полностью не остановить учебный процесс, который невозможно сдвигать во времени бесконечно.

- Других альтернатив просто не было. Любое учебное заведение могло стать очагом вспышки заболевания, - добавил Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что нет сомнений, что школы вернутся к привычному ритму работы, как только угроза инфекции отступит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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