2020-05-08T15:49:37+03:00
Общество

В Ставрополе управляющая компания устранила течь кровли в многоквартирном доме по улице 50 лет ВЛКСМ

Ася АСРЯН
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Фото: Пресс-служба управления СК - государственная жилищная инспекцияФото: Пресс-служба управления СК - государственная жилищная инспекция
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После участившихся ливней на телефон доверия губернатора Ставрополья поступило несколько обращений от жильцов последних этажей многоквартирных домов, чье жилье пострадало от протечек крыши.

Так, на свою управляющую компанию пожаловался собственник квартиры, расположенной в доме 73/2 по улице 50 лет ВЛКСМ.

В ответ на запрос госжилинспекции сообщили, что начали заниматься устранением последствий ливня сразу после получения от владельца квартиры сигнала в аварийно-диспетчерскую службу.

Госинспектор выехал на место и установил, что управляющая компания уже закупила материалы и приступила к латочному ремонту кровли, который был завершен в течение суток. С собственником составлен акт о залитии квартиры.

Владельцу квартиры был разъяснен порядок действий: если во время ближайших дождей не возникнет новых протечек, представитель управляющей компании предоставит на подпись собственнику акт выполненных работ, а затем обсудит объем и порядок возмещения ущерба, нанесенного аварией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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