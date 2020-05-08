2020-05-08T15:16:16+03:00
Общество

ВТБ поддержал бизнес Северной Осетии

В рамках госпрограммы банк выдал предприятиям республики льготные кредиты
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ВТБ в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы заключил соглашения на сумму 14,3 млн рублей с компаниями Северной Осетии из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Льготное финансирование получили представители сфер общественного питания и розничной торговли непродовольственными товарами.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в РСО - Алания, подчеркнул: «Сейчас очень важно оперативно информировать предприятия республики о существующих мерах поддержки. В нашем арсенале имеется широкий спектр инструментов как государственных, так и собственных, которые помогут компаниям сохранить трудовые коллективы и бизнес в целом».

ВТБ участвует в реализации госпрограммы на выплату зарплаты компаниям из списка наиболее пострадавших в результате COVID-19 отраслей, утвержденного правительством РФ. Льготные кредиты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составляет 0% годовых, на оставшийся период - 3,5%. При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы.

Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется. Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8 (800) 200-77-99. Решение о предоставлении кредита будет принято за один рабочий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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