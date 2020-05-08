На Ставрополье осудили водителя, сбившего насмерть велосипедистку

8 Май 2020 2020-05-08T15:26:41+03:00

Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека»

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в декабре 2018 года в Минеральных Водах. Водитель легковушки вовремя не притормозил и сбил девушку на велосипеде.

От полученных травм ставропольчанка скончалась. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого суда.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Суд признал автомобилиста виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно с установлением испытательного срока на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU