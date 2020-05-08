На Ставрополье не осталось ни одного района без коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T15:33:22+03:00

Больше всего заболевших в краевом центре

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Случаи заражения коронавирусом есть в каждом районе Ставрополья к 8 мая по данным краевого оперативного штаба. Больше всего заболевших в Ставрополе (153), Кочубеевском районе (123), Невинномысске (91) и Пятигорске (88).

Один из часто задаваемых вопросов сегодня, как в условиях пандемии организована работа инфекционных отделений в больницах для пациентов с COVID-19 и, в частности, как обеспечивается защита врачей.

Все пациенты с тяжелой и средней степенью тяжести находятся в отдельных помещениях, в так называемой «красной зоне», где получают специфическое лечение. Врачи, имеющие контакт с больными, снабжены средствами индивидуальной защиты.

В больницах создан достаточный запас дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, оборудования, кожных антисептиков. Эти данные приводят в пресс-службе регионального Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU