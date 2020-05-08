2020-05-08T15:41:27+03:00
Общество

На Ставрополье саранча захватила более 10 тысяч гектаров полей

Специалисты обнаружили на этих полях кубышки стадной саранчи, то есть места, где насекомые откладывают свои яйца
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае продолжается отрождение личинок опасного сельскохозяйственного вредителя. Так, уже более 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на востоке региона заселены саранчой.

Специалисты обнаружили на этих полях кубышки стадной саранчи, то есть места, где насекомые откладывают свои яйца.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 13 районах Ставрополья прошли хорошие осадки. Как сообщили в пресс-службе управления по информполитике аппарата правительства Ставрополья, в среднем от 20 до 50 миллиметров.

Также в семи районах, как правило в центральной части, осадки имели локальный характер. И еще в шести районах северо-восточной части - незначительные, от 2 до 10 миллиметров.

В целом дожди помогли переломить ситуацию на озимом клине. Сообщается, что регион ушел от текущих потерь урожайности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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