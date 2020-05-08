В Ставрополе мужчина ответит за незаконную покупку медалей и орденов времен ВОВ

8 Май 2020 2020-05-08T16:18:42+03:00

Экспертиза показала, что орден и медали являются подлинными наградами периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

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В Ставрополе в начале апреля предприимчивый мужчина за 40 тысяч рублей купил орден «Отечественной войны 1 степени», две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» и медаль юбилейную «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Посылки он получил тремя разными отправлениями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Экспертиза показала, что орден и медали являются подлинными наградами периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Приобретение официальных документов и государственных наград».

Тем временем, напоминаем, что завтра, 9 мая в крае отменены все автопробеги, массовые мероприятия, посвященные Дню Победы. Об акциях и праздничных концертах, которые пройдут на Ставрополье, читайте в новостях "КП-Северный Кавказ".

ИСТОЧНИК KP.RU