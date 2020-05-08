В Пятигорске 10 мая откроют продуктовые рынки
Если специалисты выявят нарушения, руководство рынка уведомят о прекращении торговли и привлекут к ответственности
Продавцы и покупатели обязательно должны будут носить маски. Без них вход в торговые ряды будет запрещенФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске, где введен карантин, возобновят работа продуктовых рынков.
В пресс-службе администрации города-курорта сообщили, что рынки откроются 10 мая.
При этом там уточнили, что продавцы и покупатели обязательно должны будут носить маски. Без них вход в торговые ряды будет запрещен.
Если специалисты выявят нарушения, руководство рынка уведомят о прекращении торговли и привлекут к ответственности
ИСТОЧНИК KP.RU