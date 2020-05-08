2020-05-08T16:14:24+03:00
Общество

В Пятигорске 10 мая откроют продуктовые рынки

Если специалисты выявят нарушения, руководство рынка уведомят о прекращении торговли и привлекут к ответственности
Ася АСРЯН
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Продавцы и покупатели обязательно должны будут носить маски. Без них вход в торговые ряды будет запрещенПродавцы и покупатели обязательно должны будут носить маски. Без них вход в торговые ряды будет запрещенФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске, где введен карантин, возобновят работа продуктовых рынков.

В пресс-службе администрации города-курорта сообщили, что рынки откроются 10 мая.

При этом там уточнили, что продавцы и покупатели обязательно должны будут носить маски. Без них вход в торговые ряды будет запрещен.

Если специалисты выявят нарушения, руководство рынка уведомят о прекращении торговли и привлекут к ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU

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