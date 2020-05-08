2020-05-08T16:22:06+03:00
Происшествия

Похитил людей в нулевые: в Северной Осетии через 20 лет арестовали бандита

Преступник скрывался в другом регионе
Евгения СОКОРЕВА
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Фото обвиняемого от СК РСО-АланияФото обвиняемого от СК РСО-Алания
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В Северной Осетии предъявили обвинение одному их похитителей людей в селении Майское. Случай произошел еще 26 января 2000 года. Двоих похитила вооруженная банда из местных и жителей соседней республики. Цель была одна - обогатиться на выкупе. Четверых за то уже осудили и закрыли в тюрьмах на долгие сроки. Другие сбежали и находятся в федеральном розыске. Одного из них нашли только сейчас.

- 40-летний житель поселка Карца города Владикавказа, был задержан на территории одного из субъектов Российской Федерации и этапирован к месту проведения следственных действий., - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Следственного комитета РСО-Алания. - В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и ему предъявлено обвинение в похищении человека, разбое и вымогательстве.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Похитил людей в нулевые: в Северной Осетии через 20 лет арестовали бандита
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