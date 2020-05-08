В Ставрополе «Бессмертный полк» провели в эфире радио «Комсомольская правда»

8 Май 2020 2020-05-08T18:57:36+03:00

Весь апрель каждый житель региона мог дозвониться в эфир радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать о подвигах своих предков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Напомним, что сотни тысяч ставропольцев каждый год участвуют в акции «Бессмертный полк». Весна 2020 года не стала исключением.

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Весь апрель каждый житель региона мог дозвониться в эфир радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать о подвигах своих предков. Так, жительница Ставрополья Виктория поделилась с земляками историей своего дяди – Владимира Харькевич.

Он был кандидатом технических наук и до войны работал в Ленинграде. В июне 1941 года он добровольцев ушел на фронт. А в 1943 году его родные получили извещение о том, что он пропал без вести. И все 73 года его семья ничего не знала о нем.

А потом его племянница, находясь в Москве на Поклонной горе, узнала последние месяцы жизненного пути дяди. Оказалось, что в феврале 1943 года он выполнял боевые задания на Северном Кавказе. Восстанавливал мосты через реки Кубань и Подкумок.

В августе 1943 года он погиб на границе Орловской и Курской области. Награжден медалью боевой славы и орденом Отечественной войны второй степени.

Послушать эти и другие истории жители региона смогут завтра, 9 мая в радиоэфире.

ИСТОЧНИК KP.RU