В Ставрополе злоумышленник купил медали и ордена времен ВОВ

8 Май 2020 2020-05-08T18:56:59+03:00

Весь этот «товар» оказался подлинными наградами времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

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Предприимчивый житель Ставрополя за 40 тысяч рублей купил орден «Отечественной войны 1 степени», две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» и медаль юбилейную «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, посылки мужчина получил тремя разными отправлениями. Весь этот «товар» оказался подлинными наградами времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Приобретение официальных документов и государственных наград».

ИСТОЧНИК KP.RU