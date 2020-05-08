В Ставрополе злоумышленник купил медали и ордена времен ВОВ
Предприимчивый житель Ставрополя за 40 тысяч рублей купил орден «Отечественной войны 1 степени», две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» и медаль юбилейную «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, посылки мужчина получил тремя разными отправлениями. Весь этот «товар» оказался подлинными наградами времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Приобретение официальных документов и государственных наград».
ИСТОЧНИК KP.RU