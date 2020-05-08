На Ставрополье провели акцию «Окна Победы»
В Ставропольском крае провели акцию «Окна Победы», посвященную 75-летию Великой Победы. К ней присоединились учреждения культуры и другие жители региона.
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Подарить землякам праздничное настроение, не выходя из дома, решили даже самые маленькие жители региона.
Дошколята и ученики вместе с родителями удивляли прохожих творческими идеями. В домах поселились акварельные георгиевские ленты и алые гвоздики, поблескивающие на ставропольском солнце.
Дошколята и ученики вместе с родителями удивляли прохожих творческими идеями
Теперь весь май на окнах многоэтажек Ставрополья и частных домов можно заметить яркие надписи, композиции, включающие в себя символы Победы: Вечный огонь, статуя «Родина-мать зовет!», орден «Победа», монументы Победы.
Этой акцией жители края выражают признательность героям войны, благодарят фронтовиков за мир и Победу, помнят и гордятся мужеством советских воинов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели праздничный парад для ветерана Великой Отечественной войны. Шествие прошло на улице Лермонтова, у дома участника военных сражений. В нем участвовали солдаты 49-й армии и 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.
ИСТОЧНИК KP.RU