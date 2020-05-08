В госпитале и больницах КБР коронавирусом заболели врачи

8 Май 2020 2020-05-08T18:27:31+03:00

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Чегемский район стал в КБР первым очагом коронавируса. Именно там при перевозке "нулевого пациента" заразились двое медиков "Скорой", хотя контактировали с ним 60 медработников - практически все подразделение. Сегодня в числе инфицированных медперсонал 12 учреждений республики: 10 врачеи различных специальностеи , 26 сотрудников среднего персонала, 14 – младшего. Об этом рассказал министр здравоохранения Кабардино-Балкарии. И заявил, что очаги выявили также в госпиталях для пациентов с COVID-19.

Очаги заражения коронавирусом в госпиталях КБР.

- В Госпитале особо опасных инфекции №1 подтвердились результаты тестов на коронавирус у 2 реаниматологов, есть клинические признаки заболевания еще у двоих, положительныи результат и у троих сотрудников среднего звена, - сказал глава республиканского Минздрава Рустам Калибатов. - Заражение произошло в «краснои зоне», в ходе оказания медицинскои помощи пациентам с коронавируснои инфекциеи .

У заболевших медработников состояние средней тяжести. Еще 16 контактировавших с ними сотрудников отправили на самоизоляцию. Всего на домашнем карантине насчитывается 211 медиков Кабардино-Балкарии. В работе - резервные бригады.

На 8 мая в республике общее число больных коронавирусом достигло 1089 человек. Выздоровели за все время 169 местных жителей, скончались трое.

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ИСТОЧНИК KP.RU