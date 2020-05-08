В Ставрополе появилась мемориальная доска Заслуженному врачу России

8 Май 2020 2020-05-08T18:53:50+03:00

Решетова попала в Красную армию в 1943 году. Вместо ординатуры вчерашней студентке мединститута пришлось пройти краткосрочные курсы усовершенствования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хирургическую практику девушка осваивала в полевом госпитале, в палатке, где под обстрелом находились три операционных стола

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В Ставропольской краевой клинической больнице в канун 75-летия Великой Победы появилась мемориальная доска Заслуженному врачу РФ Александре Решетовой.

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Она - уроженка Пензенской области. Решетова попала в Красную армию в 1943 году. Вместо ординатуры вчерашней студентке мединститута пришлось пройти краткосрочные курсы усовершенствования.

А дальше – фронт, Курская дуга и бесконечный поток окровавленных тел.

Орденами Красной Звезды и Отечественной войны отмечены заслуги этой женщиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хирургическую практику девушка осваивала в полевом госпитале, в палатке, где под обстрелом находились три операционных стола. Орденами Красной Звезды и Отечественной войны отмечены заслуги этой женщины.

А потом, уже в мирное время, благодаря мужу Петру Александровичу, инженеру-строителю, ей стал родным Ставрополь.

Александра Решетова возглавляла крупные медицинские учреждения, более полутора десятков лет была главврачом краевой больницы

Александра Решетова возглавляла крупные медицинские учреждения, более полутора десятков лет была главврачом краевой больницы. В 2004 году стала «Женщиной года» Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU