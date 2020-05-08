Ставрополье отправило в «Коммунарку» 20 тонн минеральной воды

8 Май 2020 2020-05-08T19:28:00+03:00

Так один из производителей региона Кавказских Минеральных Вод поддержал пациентов и врачей

Так один из производителей региона Кавказских Минеральных Вод поддержал пациентов и врачей

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В инфекционную спецбольницу в Коммунарке, ставшую в России центром по лечению инфицированных COVID-19, в качестве благотворительной помощи сегодня доставили 26,5 тыс. бутылок минеральной лечебно-столовой воды.

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Так один из производителей региона Кавказских Минеральных Вод поддержал пациентов и врачей.

В больнице поблагодарили Ставрополье за вклад в борьбу с коронавирусом: «Бутилированная вода в индивидуальной упаковке уменьшает риск контактной передачи инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае провели акцию «Окна Победы», посвященную 75-летию Великой Победы. К ней присоединились учреждения культуры и другие жители региона.

Подарить землякам праздничное настроение, не выходя из дома, решили даже самые маленькие жители региона.

Дошколята и ученики вместе с родителями удивляли прохожих творческими идеями. В домах поселились акварельные георгиевские ленты и алые гвоздики, поблескивающие на ставропольском солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU