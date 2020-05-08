В Ставрополе 9 мая пройдет авиапарад ко Дню Победы

8 Май 2020 2020-05-08T19:51:09+03:00

В 22:00 из парка Победы будет дан праздничный салют 30 залпами, который также можно будет наблюдать из любой точки города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 22:00 из парка Победы будет дан праздничный салют 30 залпами, который также можно будет наблюдать из любой точки города

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Жители Ставрополя 9 мая в 10:00 смогут из окон и балконов собственных домов наблюдать пролет авиационного парада, в котором поучаствуют четыре самолёта и шесть вертолетов Буденновского авиагарнизона.

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А в 22:00 из парка Победы будет дан праздничный салют 30 залпами, который также можно будет наблюдать из любой точки Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что кружившие над Ставрополем сегодня, 28 апреля самолёты и вертолёты напугали местных жителей.

По словам ставропольцев, особенно громко стрекот винтокрылых машин был слышен в центре Ставрополя и в районе улицы Лермонтова.

Выяснилось, что они выполняли тренировочные полёты.

Вертолеты в небе над Ставрополем 28 апреля 2020.

Оказывается, экипажи летающей боевой техники готовятся к демонстрационному вылету в честь 75-летия Победы в ВОВ, запланированного на 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU