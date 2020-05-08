2020-05-08T20:36:22+03:00
Общество

На Ставрополье планируют выделять нуждающимся молочную продукцию

Нуждающимся ставропольцам направят около 308 тысяч продовольственных наборов
Ася АСРЯН
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На Ставрополье ведутся переговоры с производителями края о выделении молочной продукции малообеспеченным и нуждающимся жителям. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения региона Иван Ульянченко.

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Когда вопрос решен будет окончательно, наборы с молочной продукцией, как скоропортящиеся, раздадут в первую очередь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжается раздача продуктовых наборов. Нуждающимся ставропольцам направят около 308 тысяч продовольственных наборов.

Напомним, что бесплатные продукты предназначены многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям, инвалидам, малообеспеченным пенсионерам и школьникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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