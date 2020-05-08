На Ставрополье еще один медик заболел коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T21:43:00+03:00

Медик оказался одним из трех жителей города, у которых 8 мая подтвердились анализы на коронавирусную инфекцию

Изменить размер текста: A A

В Железноводске еще один сотрудник медучреждения заразился коронавирусом. Об этом 8 мая рассказал градоначальник Евгений Моисеев.

Медик оказался одним из трех жителей города, у которых 8 мая подтвердились анализы на коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день в Железноводске 38 зараженных. Все заболевшие находятся в инфекционном стационаре. Зафиксирована одна смерть.

Евгений Моисеев обратился к жителям курорта с просьбой не нарушать режим самоизоляции. Напомним, что в города, как и во всем регионе отменены массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU