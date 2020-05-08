На Ставрополье еще один медик заболел коронавирусом
Медик оказался одним из трех жителей города, у которых 8 мая подтвердились анализы на коронавирусную инфекцию
Изменить размер текста:
В Железноводске еще один сотрудник медучреждения заразился коронавирусом. Об этом 8 мая рассказал градоначальник Евгений Моисеев.
Медик оказался одним из трех жителей города, у которых 8 мая подтвердились анализы на коронавирусную инфекцию.
На сегодняшний день в Железноводске 38 зараженных. Все заболевшие находятся в инфекционном стационаре. Зафиксирована одна смерть.
Евгений Моисеев обратился к жителям курорта с просьбой не нарушать режим самоизоляции. Напомним, что в города, как и во всем регионе отменены массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU