На Ставрополье закрыли въезды и выезды в некоторые районы края

8 Май 2020 2020-05-08T22:51:30+03:00

Есть ряд условий, при которых эти ограничения не действуют

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На Ставрополье вводится ограничение на въезд и выезд на территорию Невинномысска, Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселицкого, Степновского районов и Нефтекумского городского округа.

А если точнее, то ограничение не распространяется на въезжающих или выезжающих из этих населенных пунктов, если:

- Есть регистрация по месту жительства (месту пребывания) в границах соответствующего муниципального образования;

- Если в этих районах находится место работы ставропольца;

- Эти ограничения не касаются исполняющих должностные обязанности в органах и организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, ЧС и т.д;

- Транзитный проезд через территории при отсутствии пути объезда — при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих необходимость этого проезда;

- Ограничения также не касаются тех, чей въезд на территорию связан с неотложными обстоятельствами. Естественно, нужно предоставить паспорт и письменное согласование;

- Ограничения не распространяются на передвижение по межрегиональному маршруту регулярных перевозок на автомобильном или железнодорожном транспорте, осуществляющем межрайонные перевозки.

Также сообщается, что въезд и выезд возможен через круглосуточные пункты контроля. Там всем проведут бесконтактную термометрию.

При температуре выше 37 градусов или при наличии признаков респираторного заболевания ставропольцев не пустят на территорию района. Таких местных жителей направят в больницу для медосмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU