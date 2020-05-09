Больше тысячи ставропольцев заражены коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T09:57:26+03:00

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Число заражённых коронавирусной инфекцией на Ставрополье перевалило за тысячу человек. Дневной прирост — 69 пациентов с подтверждённым диагнозом. Последние новости сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По данным на утро 9 мая 18 пациентов находятся в тяжёлом и критическом состоянии в реанимации. 70 человек — в состоянии средней степени тяжести. Среди больных COIVD-19 70 детей.

К счастью, число летальных случаев не увеличилось. От коронавируса в крае скончалось 20 человек. 279 жителей края удалось спасти от болезни — они выздоровели и выписались из медучреждений.

С подробной информацией о распространении коронавируса в городах и районах края вы можете ознакомиться в нашей статье.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU