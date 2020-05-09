Больше тысячи ставропольцев заражены коронавирусом
Число заражённых коронавирусной инфекцией на Ставрополье перевалило за тысячу человек. Дневной прирост — 69 пациентов с подтверждённым диагнозом. Последние новости сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По данным на утро 9 мая 18 пациентов находятся в тяжёлом и критическом состоянии в реанимации. 70 человек — в состоянии средней степени тяжести. Среди больных COIVD-19 70 детей.
К счастью, число летальных случаев не увеличилось. От коронавируса в крае скончалось 20 человек. 279 жителей края удалось спасти от болезни — они выздоровели и выписались из медучреждений.
С подробной информацией о распространении коронавируса в городах и районах края вы можете ознакомиться в нашей статье.
КСТАТИ
Карта распространения коронавируса в СКФО
Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU