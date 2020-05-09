На Ставрополье бесплатно раздадут полмиллиона защитных масок
В крае идёт подготовка к смягчению режима самоизоляции
Иллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставрополье готовится к смягчению режима самоизоляции. В крае введут «масочный» режим. Поэтому власти собираются раздать 500 тысяч защитных масок абсолютно бесплатно.
В День Победы их уже раздали на территориях Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Изобильненского и Георгиевского округов, а тажке Кочубеевского района. В краевой столице их раздавали у Вечного огня, у ТЦ «Лента» в Юго-Западном районе и на Верхнем рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU