На Ставрополье бухгалтер товарищества собственников жилья похитила деньги квартирантов
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата»
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В Михайловске 61-летняя бухгалтер одного из товариществ собственников жилья два года похищала вверенные ей деньги. Общая сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.
Злоумышленницу доставили в отдел полиции, где она призналась, что уже успела потратить все деньги.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», информирует пресс-служба регионального управления МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU