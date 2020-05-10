На Ставрополье бухгалтер товарищества собственников жилья похитила деньги квартирантов

10 Май 2020 2020-05-10T10:34:10+03:00

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата»

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В Михайловске 61-летняя бухгалтер одного из товариществ собственников жилья два года похищала вверенные ей деньги. Общая сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции, где она призналась, что уже успела потратить все деньги.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», информирует пресс-служба регионального управления МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU