2020-05-10T13:56:44+03:00
Общество

Как в Ессентуках отметили юбилей Победы

В городе-курорте прошло более десяти праздничных и памятных акций и мероприятий
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День Победы в Ессентуках.День Победы в Ессентуках.
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Несмотря на режим самоизоляции, уже с самого утра 9 Мая в Ессентуках царила атмосфера праздника. Молодежь, люди в форме, казачество составили костяк победных агитбригад.

В 10.00 был дан старт проезду по всей территории города колонны ретро-автомобилей с музыкальным сопровождением. Машины останавливались у домов участников войны. Для каждого фронтовика звучали самые теплые слова поздравлений и песни военных лет.

В рамках интерактивной программы #ПоемДвором жители и гости курорта с энтузиазмом массово исполняли песни Победы. Весь день из окон ессентучан звучали знаменитые военные вальсы и «День победы». Всего в акции поучаствовали две тысячи человек.

Также в 10 утра стартовал и праздничный парад, только для каждого ессентукского ветерана он был свой. Строевым шагом, со Знаменем Победы, под окнами героев войны прошли ветераны Вооруженных сил и Пограничной службы, представители казачества и волонтеры Победы. Всего в городе состоялось 45 парадов у дома ветеранов.

Кроме того, в течение дня слова благодарности и поздравления фронтовикам передавали по телефону. А накануне активисты молодежных движений изготовили оригинальные поздравительные открытки и вручили их адресатам.

Проект «Окна Победы» в Ессентуках набрал небывалую популярность. Победной символикой украшены не только окна квартир, но и сады, школы, предприятия. Несмотря на дождь, праздник в городе продолжался до самого вечера.

В 19.00 в ГДК Ессентуков начался онлайн-концерт «Майский аккорд», для жителей города выступили творческие коллективы и приглашенная группа «ID BAND». Запись концерта можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/AD-HJld9jOQ.

Праздничные мероприятия в Ессентуках продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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