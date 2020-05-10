На Ставрополье подтвержден первый случай заражения крымской геморрагической лихорадкой

10 Май 2020 2020-05-10T17:03:07+03:00

В больницы с жалобами на укусы клещей обратились 532 ставропольца

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У жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в больницы с жалобами на укусы клещей обратились 532 ставропольца. Среди них - 227 это — дети. По словам специалистов, это ниже уровня 2019 года.

Сообщается, что наибольшее количество обращений в Ставрополе. Там больше 100 человек. Далее следуют Пятигорск и Изобильненский горокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU